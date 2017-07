400 vagas de emprego com salários a partir de R$ 3 mil

Mesmo que em ritmo lento, o mercado demonstra que está em processo de recuperação. No Espírito Santo, pelo menos 400 vagas estão abertas em empresas de diversos setores. São posições, em sua maioria, destinadas a profissionais com formações de nível técnico ou superior e que já contam com alguma experiência em suas áreas.

Só no site da Catho, são 96 anúncios que garantem salários a partir de R$ 3 mil, podendo chegar a mais de R$ 20 mil. São os casos dos cargos de vendedor externo corporativo, executivo de contas de Publicidade, produtor musical e scouter, uma espécie de olheiro no ramo de música e moda.

Ao incluir as vagas com salários a combinar, o número de ofertas cresce para 715, e estima-se que mais da metade dessas posições seja para ganhar mais de R$ 3 mil.

As agências de recursos humanos também possuem vagas abertas. São no mínimo outras 25 posições, incluindo cargos de gestão. Destaque para a função de gerente geral de indústria, como salário de R$ 15 mil.

Segundo a psicóloga e diretora da PsicoStore, Martha Zouain, os empregadores têm buscado profissionais mais qualificados e com fortes competências comportamentais.

“Quem contrata tem sido mais exigente, até mesmo porque a oferta de profissionais aumentou, o volume de mão de obra a disposição é maior. Além disso, as empresas já esperam que a pessoa entre agregando conteúdo, pois dispõe de menos tempo para se adaptar e treinar novos funcionários”.

O CEO da Heach Recursos Humanos, Elcio Paulo Teixeira, concordou que essas vagas são para profissionais com habilidades mais desenvolvidas. “Na parte técnica, o profissional geralmente precisam de uma formação consolidada na área de atuação e ter experiência de, no mínimo, de seis meses”.

De acordo com Elcio, a parte comportamental hoje corresponde a 70% da decisão final de contratação de um recrutador. “O empregador olha por alguém que solucione problemas, e não que traga. Às vezes alguém ótimo na parte técnica é dispensável porque não sabe se relacionar. Quem trabalha bem em equipe e dá conta de várias tarefas sai na frente”.

Confira algumas vagas levantadas por A Tribuna:

Heach

Cadastro: enviar currículo para recrutamento.selecaoes@gmail.com.

Gerente Geral de Indústria

Salário: R$ 15 mil + benefícios

Requisitos: experiência em gestão de processo, criação e acompanhamento de indicadores, atuação na estratégia mercadológica e comercial, com foco generalista.

Gerente Regional de Vendas

Salário: R$ 6 mil + benefícios

Requisitos: experiência na prospecção de mercado e vendas, preferencialmente na área de tintas argamassas, com foco estratégico.

Gerente Comercial de Indústria

Salário: R$ 5.950 + benefícios

Requisitos: experiência na estruturação comercial, preferencialmente na área de plásticos, com foco no crescimento e ampliação.

Vendedor de Automóveis Premium

Salário: R$ 3 mil + benefícios

Requisitos: experiência na área de vendas de automóveis premium para concessionária de importados.

Analista de Crédito e Cobrança

Salário: R$ 3 mil + benefícios

Requisitos: experiência em coordenação na área de credito e cobrança.

PsicoStore

Cadastro: registrar o currículo no site www.psicostore.com.br e aplicar para a vaga escolhida.

Gerente de Contas

Salário: a partir de R$ 5 mil + benefícios

Requisitos: ensino superior, Inglês fluente e disponibilidade para trabalhar em Barra de São Francisco.

Analista Fiscal Sênior

Salário: a partir de R$ 4 mil + benafícios

Requisitos: ensino superior em Ciências Contábeis, experiência na área e conhecimento de entrada e saída de Nota Fiscal e impostos (ICMS, IPI,ICMS-ST, ICMS Partilha e ICMS Difal).

Analista Contábil Sênior

Salário: a partir de R$ 4 mil + benefícios

Requisitos: ensino superior em Ciências Contábeis, conhecimento em legislação municipal, estadual e federal, experiência na área.

Analista de Processos Pleno

Salário: a partir de R$ 3 mil + benefícios

Requisitos: ensino superior em Engenharia de Produção, desejável conhecimento em Autocad/Zwcad, Visio, Excel, sólida experiência na função e disponibilidade para trabalhar em Barra de São Francisco/ES.

Supervisor de Logística

Salário: a partir de R$ 3 mil + benefícios

Requisitos: ensino superior ou tecnólogo em andamento ou completo em: Logística, Administração, Mecânica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção ou áreas afins, experiência na área, conhecimento em Excel e Inglês intermediário.

Grupo Multivix

Cadastro: enviar currículo com o nome da vaga no assunto para

selecao.vitoria@multivix.edu.br.

Coordenador de Marketing

salário: a partir de R$ 3 mil

Requisitos: ensino superior em Publicidade e Propaganda ou Administração, CNH B e experiência na área.

Lince Psicologia

Cadastro: através do site www.lincepsicologia.com.

Cargos: Gerente Geral de Fast Food, Assistente de Gerente, Comprador de Hortifrutti e Gerente de Loja.

Salários: a partir de R$ 3 mil

Requisitos não foram informados.

Fonte: Empresas citadas

Reportagem: Caroline Mauri