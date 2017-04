829 servidores de Cariacica ameaçados de demissão por não declarar bens

Começa nesta segunda-feira (1) o prazo para os servidores públicos da Prefeitura de Cariacica realizarem a Declaração de Bens Anual do Servidor Público (Debasp). O prazo segue até o dia 31. O decreto municipal nº65 determina que os servidores efetivos, comissionados, celetistas e temporários devem declarar os bens e patrimônio.

Em 2016, 829 servidores não responderam o Debasp, e seus nomes foram encaminhados para Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A declaração é uma ferramenta de prevenção à corrupção, por ser uma forma de combater o enriquecimento ilícito. O funcionário que não declarar os bens vai responder a PAD, que pode resultar em demissão.

Segundo a prefeitura, os cerca de 6 mil servidores do município terão acesso a um formulário online, desenvolvido em parceria com Secretaria Municipal de Controle e Transparência (Semcont) pela Subsecretaria de Tecnologia de Informação (SubTI), que estará a disposição no site da prefeitura. A declaração cruza as informações com o banco de dados da folha de pagamentos e IPTU.