Fique ligado, Zé!

O técnico Zé Ricardo tem, ainda, o apoio da maioria dos dirigentes do Flamengo. Mas um mal resultado, hoje, diante do Palmeiras pode entornar o caldo e acabar complicando sua sopa. É notório o esforço rubro-negro em dar ao treinador um elenco para conquistar pelo menos um título relevante este ano (o carioca não conta).

Um revés esta noite, deixará o Flamengo mais distante do líder, especialmente por se tratar de um confronto direto entre times que disputam o título brasileiro.

Nesse caso, restariam a Copa do Brasil (no jogo de volta, o Flamengo pode perder do Santos pela diferença mínima) e a Sul-Americana, na qual falar em eliminação seria uma tragédia. No jogo de ida, a vitória foi rubro-negra por 5 a 2, contra o Palestino, no Chile.

A torcida não digeriu bem Zé Ricardo até hoje. Basta um resultado ruim para pegar no pé dele.

Nenê x Mendes

A substituição de Nenê no desanimado empate com o Santos foi a gota d’água que faltava para o jogador desistir do Vasco. Ele já não aguentava mais o técnico Milton Mendes. Aos 36 anos, Nenê tem categoria para armar jogadas, mas não fôlego para correr atrás de lateral adversário na beirada do campo, como queria o treinador. Depois de Douglas, vendido, perde o Vasco o seu jogador mais criativo.

Camilo estava infeliz

Ao chegar a Porto Alegre, Camilo, novo reforço do Internacional, acabou esclarecendo o porquê de ter trocado o Botafogo, que disputa a Libertadores, por um clube que está na Série B do Brasileiro.

Disse, simplesmente: “para ser feliz”.

Apesar das declarações elogiosas de Jair Ventura sobre o jogador, Camilo se aborreceu com o técnico pela sua posição em campo. Não era mais a mesma do ano passado. Um caso parecido com o de Nenê, no Vasco.