Sine ES oferece 334 vagas de emprego nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (11), as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vinculadas ao Governo do Espírito Santo oferecem 334 oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

As vagas são para quem busca emprego com carteira assinada e estão disponíveis nos postos de atendimento localizados em Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Viana.

O Sine de Linhares tem 68 vagas de trabalho disponíveis na região. As oportunidades são para as funções como açougueiro, agente de ação social, babá, cozinheiro geral, esteticista de animais domésticos, lavador de carros, soldador e trabalhador rural, entre outras.

Em Cariacica, são 236 vagas, sendo 102 oportunidades para pessoas portadoras de deficiência. Tem vaga para ajudante de carga e descarga e atendente de telemarketing. As demais vagas (134) são para auxiliar de mecânico de autos, colorista, costureira em geral, designer gráfico, garçom, gerente de restaurante, padeiro, pintor de automóveis, técnico de enfermagem, e outros.

Para concorrer a uma vaga é necessário procurar a agência do Sine mais próxima. Diariamente, dezenas de pessoas são encaminhadas a uma colocação profissional por intermédio das agências, que divulgam todos os dias as vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho.

As vagas de emprego estão disponíveis no site mais emprego.mte.gov.br, são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Confira o endereço das agências:

Anchieta

Rodovia do Sol, 1620, Km 27,5 – Vila Residencial do Rodosol, Samarco – Ginásio de Esportes

Telefones: (28) 3536-3488 / 3536-3488 / 3536-3662 / 3536-3252

Aracruz

Rua Padre Luiz Parenzi, 737, Loja 01 – Centro

Telefones: (27) 3256-3557 / 3296-3615

Barra de São Francisco

Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 – Centro

Telefone: (27) 3756-5443

Cachoeiro de Itapemirim

Rua Vinte cinco de março, 71 – Centro

Telefones: (28) 3522-6946 / 5612

Cariacica

Av. Aloizio Santos, 500, Santo André

Telefone: (27) 3636-0149/ www.facafacil.es.gov.br

Colatina

Rua: Marechal Eurico Gaspar Dutra 21

Telefone: (27) 3721-7102 / Fax: 3721-7124

Guarapari

Avenida Santo Antônio, 141 – Muquiçaba

Telefone: (27) 3361-4557 / (027) 3161-1890

Linhares

Avenida Governador Lindenberg, 660 – Centro

Telefone: (27) 3371-3476

Nova Venécia

Rua Espírito Santo, 85, Beira Rio

Telefones: (27) 3752-2830 / 3752-3400

São Mateus

Praça Anchieta, 152 – Centro

Telefone: (27) 3763-2717 / 3763-2706

Viana

Avenida Central, Quadra 18, Praça 05 – Loteamento Arlindo Vilaschi – Areinha

Telefones: (27) 3343-2684 / 3343-5724