A crise está ficando para trás

Por Marcelo Loyola Fraga

A queda na taxa de juros (Selic) de 0,75 pontos percentuais parece pouco, mas, em se tratando de Brasil, podemos considerar expressiva, pois temos histórico de juros altos e uma estrutura bancária e um mercado consumidor que se habituaram com taxas elevadas ao longo de anos de inflação alta.

Por isso, a combinação de inflação baixa e juros altos significa que o governo conseguiu retomar as rédeas da economia e, com isso, teremos a volta do otimismo. Significa ainda que a crise econômica gerada pelas medidas equivocadas do governo anterior, que culminou numa crise política sem precedentes, está ficando para trás. O empresário vai retornar investimentos e o consumidor voltará a consumir.

Mas é importante o consumidor ter muita cautela nas compras a prazo, para não comprometer muito a renda mensal e não comprar coisas desnecessárias provocadas por um excesso de otimismo. Sugiro que ele faça uma reserva mensal para não passar sufoco.

(*) Marcelo Loyola Fraga é economista e coordenador-geral de cursos da faculdade Pio XII.

A análise dele foi publicada na edição desta sexta-feira (13) do jornal A Tribuna em reportagem sobre a redução da Selic.