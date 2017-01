Abastecimento de água em bairros de Vitória e Cariacica começa a ser normalizado

O abastecimento de água em bairros de Vitória e Cariacica começou a ser normalizado neste domingo (1), após a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) realizar o reparo de uma adutora que rompeu na sexta-feira (30).

O reparo em um trecho da adutora de 600mm em Jardim América foi concluído na tarde de sábado (31) por técnicos da concessionária, enquanto outro trecho havia sido reparado pela manhã.

Segundo a empresa, a previsão é que o abastecimento esteja completamento normalizado até a noite deste domingo. No entanto, a Cesan destaca que em alguns locais a normalização pode demorar mais algumas horas.

Os bairros afetados foram Jardim América e Vasco da Gama, em Cariacica, e em Vitória: Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Santa Clara, Da Piedade, Do Cabral, Do Moscoso, Do Quadro, Fonte Grande, Forte São Joao, Ilha Do Príncipe, Mario Cypreste, Parque Moscoso, Santa Tereza, Santo Antonio, Vila Rubim, Vitoria Centro, De Lourdes, Horto, Ilha De Santa Maria, Jaburu, Jucutuquara, Monte Belo, Nazareth, Romão, Consolação.