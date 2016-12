Abertas 1.119 vagas para jovens

Diante da atual crise econômica enfrentada pelo País, em que as empresas têm buscado reduzir seu quadro de funcionários, os jovens são os mais impactados. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a faixa etária entre 14 e 24 anos é a mais atingida pelo desemprego. Enquanto a taxa total alcançou 11,8% no terceiro trimestre deste ano, nessa faixa etária chegou a 27,7%. O desemprego também afeta mais os trabalhadores com ensino médio incompleto (taxa de 21,4%).

Para ajudar os jovens a conquistar uma vaga de trabalho, a reportagem de A Tribuna preparou uma lista com 1.119 vagas abertas para a faixa etária média de 24 anos, entre oportunidades sem exigência de experiência.

Para a especialista em carreiras Luciana Baraviera, as vagas sem exigência de experiência podem ser uma boa oportunidade para que os jovens, no primeiro emprego, possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho.

A psicóloga Gisélia Curry, destaca que o comércio é uma das áreas que mais contratam jovens, pela dinâmica do setor. “O varejo sempre busca jovens comunicativos para trabalhar com atendimento.”

Outra alternativa para driblar a crise, adquirir experiência profissional e aumentar a renda, segundo Gisélia, é investir em qualificação e em programas de aprendizado.

O Ipea informou ainda que, até meados deste ano, o aumento do desemprego, apesar de substancial, foi atenuado pois muitos desempregados se tornaram trabalhadores por conta própria. Contudo essa tendência se reverteu no terceiro trimestre de 2016, quando se observou uma queda dos ocupados por conta própria, acrescentou o Ipea.

Segundo o Ipea, o terceiro trimestre de 2016 não apresentou melhoras na evolução do rendimento médio do trabalho. A média de rendimentos ficou em R$ 2.017, R$ 50 abaixo do observado no mesmo período de 2015.

No entanto, no cálculo do trimestre encerrado em outubro, a média subiu ligeiramente para R$ 2.025.

A análise do Ipea foi feita com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc) e nos informes detalhados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

