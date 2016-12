Abertas 531 vagas para níveis médio e técnico

A Força Aérea Brasileira publicou dois editais de concursos públicos para candidatos de níveis médio e técnico. Ao todo foram abertas 531 vagas, com salário inicial de R$ 3.584.

O primeiro edital visa preencher 358 vagas de nível médio para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica do ano de 2018.

Para ser habilitado à matrícula no curso, o candidato não poderá ter menos de 17 anos nem completar 25 anos até 31 de dezembro de 2018 e ter concluído o ensino médio. Para se inscrever, basta acessar o site:

ingresso.eear.aer.mil.br a partir do dia 19 do mês que vem até o dia 17 de fevereiro. A taxa é de R$ 60.

Já o segundo edital visa selecionar 173 profissionais para matrícula no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica.

As vagas serão destinadas a candidatos de ambos os sexos, que tenham curso técnico em Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Eletrônica (30), Pavimentação (8), Informática (20), Obras/ Edificações (8) e Topografia (8). Também é necessário ter idade entre 17 e 24 anos até 31 de dezembro de 2018.

Os interessados podem se inscrever entre o dia 3 e 31 do mês que vem no site ingresso.eear.aer.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 60.