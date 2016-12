Abertas 846 vagas para virar servidor federal

Que tal se inscrever para um concurso federal que oferece, além de estabilidade, benefícios e progressão de carreira? Ao todo, estão abertos cinco editais com 846 vagas para todos os níveis de escolaridade. As chances oferecem salários que vão de R$ 1.327,78 a R$ 27.500,17.

Com vagas para trabalhar em Vitória, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região (Crefito 15) seleciona assistente administrativo, de nível médio, e agente externo de fiscalização, que tenha nível superior em fisioterapia ou terapia ocupacional. Os ganhos vão de R$ 1.327,78 a R$ 3.319,47, mais auxílios refeição e alimentação, vale-transporte e plano de saúde.

Com chances para o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) também está com 50 vagas abertas em concurso para o cargo de juiz federal substituto.

Além do salário-base de R$ 27.500,17, os juízes têm direito a alguns benefícios, tais como: férias duas vezes ao ano, auxílios moradia, alimentação, transporte, creche, plano de saúde e outros.

Com chances para fazer prova e trabalhar no Estado, o Ministério da Saúde também abre oportunidade de nível superior para administrador, contador e analista técnico de políticas sociais (que exige

graduação em qualquer área).

O concurso visa preencher 102 vagas nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígena, por todo o País. Para o distrito que inclui o Espírito Santo e o estado de Minas Gerais, foram abertas três vagas. Os salários vão de R$ 5.242,27 a R$ 6.202,88.

Outras 531 vagas, com salário inicial de R$ 3.584, podem ser conferidas por candidatos de níveis

médio e técnico na Força Aérea Brasileira. As chances são para Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica do ano de 2018 e para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica.

O Instituto Federal do Paraná também seleciona profissionais de todos os níveis para preencher 158

vagas, com remunerações que vão de R$ 1.834,69 a R$ 4.234,77, podendo chegar a R$ 9.114,67 com titulações. Há vagas para pedagogo, psicólogo, administrador, técnico de laboratório, auxiliar de biblioteca e outros.

Reportagem de Jésica Romanha