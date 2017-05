Ação no Píer de Iemanjá para acabar com ratos

Nesta terça-feira (2), um dia após um vídeo mostrar ratos no Píer de Iemanjá, a Prefeitura de Vitória realizou uma ação no local e na base da ponte de Camburi. A ação de desratização foi realizada nesta manhã pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA).

Segundo a Prefeitura, a ação contou servidores da equipe de controle de roedores e de técnicos, que aplicaram iscas granuladas, um produto altamente atrativo, e pó de contato, que adere aos pelos dos roedores.

A coordenadora técnica do CSVA, Clara Scarpati, ressalta que é importante realizar medidas preventivas para evitar a proliferação de roedores. “A população também pode contribuir para evitar a presença de ratos, não jogando alimentos em via pública e não descartando lixo em locais inadequados”, afirma.

Segundo o CVSA, comerciantes e moradores podem adotar cuidados para contribuir na redução do número de ratos e de outras pragas urbanas, como acondicionar o lixo em recipientes e locais adequados, dispor o lixo na rua somente uma hora antes da passagem do caminhão de lixo, manter residências, quintais e terrenos limpos, entre outros.

O vídeo mostrando ratos no Píer de Iemanjá foi feito pelo técnico em logística Fernando Bento, 31 anos, no domingo (30). O vídeo foi publicado nas redes sociais e recebeu mais de 2 mil curtidas e quase 700 comentários. “Eram 18 horas. Cheguei lá e tinha alguns turistas sentados. Eu estava pedalando, parei a bicicleta e fui tirar uma foto da escultura de Iemanjá. Quando olhei na câmera, vi um monte de rato passando e falei “meu Deus!”, contou Fernando Bento.