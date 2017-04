Acessos a Vitória bloqueados

Manifestantes bloqueiam o trânsito nos acessos à capital no início da manhã desta sexta-feira (28).

Há bloqueios na avenida Dante Michelini, na praça do pedágio da Terceira Ponte e no Centro de Vitória; na BR-101 e da avenida Norte Sul, em Carapina, na Serra; e na BR-262, em Viana. Há registro de protestos com interdições ainda nas cidades de Aracruz e Colatina.

Os manifestantes interditam as vias com caminhões, ônibus objetos em chamas e fazendo cordões humanos e liberam a passagem apenas de ambulâncias.

Próximo aos pontos de bloqueio é possível ver longas filas de carros e muitos motoristas retornando, inclusive na contramão.

Os manifestantes protestam contra as reformas trabalhista e da Previdência.

Reportagem: Keyla Cezini