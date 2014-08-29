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MusicLAB Real Guitar 4 更に進化したアコースティックギター専用ソフトウェア音源!


2017-01-12

MusicLAB Real Guitar 4 更に進化したアコースティックギター専用ソフトウェア音源!

MusicLAB Real Guitar 4 更に進化したアコースティックギター専用ソフトウェア音源!

メーカー希望価格: 23,611円（税込）

販売価格:17,708円（税込）




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MusicLab 社 『REAL GUITAR 4』 は、高品位なサンプリング・サウンドをベースにしながらも、 MIDIキーボード／MIDIシーケンサーでのギター演奏の表現性を徹底的に追求し、数多くの独自の機能を採用する事で、これまでに無いリアルなギター・パフォーマンスを実現する、アコースティック・ギター専用ソフト音源です。 専用に開発されたインターフェースには、非常に高度な MIDI管理機能が搭載されており、ソロ・フレーズからコード・バッキング、アルペジオまで、従来のサンプリング・ライブラリやソフトウェアでは再現できなかった、ギター特有の奏法の数々をいとも簡単に、そして驚くほどリアルにMIDIキーボードやシーケンサーで表現する事が可能です。

そして、『REAL GUITAR 4』より、ギターの伴奏を簡単に作り出すことが出来るソング・グローバルモードを搭載。拍子、スタイル、ギター奏法、リズム感、テンポレンジといった、音楽的な要素別にカテゴリー分けされた1,250種類のリズムパターンと、五度圏(サークル・オブ・フィフス)を元に作られた「コード・セレクタ」等を使うことにより自由に設定できるコードを組み合わせることで、ありとあらゆるギターの伴奏が簡単に作れます。

さらに、より「Real」なパフォーマンスを再現するため「Humanize」オプションも搭載。ピックポジションやピッチ、ベロシティ、発音タイミングなど合計9種類のパラメーターにランダマイズ効果を設定可能。弦の押さえ方の甘さや、誤って他の弦も弾いてしまったなどの実際にギタリストが演奏しているような人間味を加えます。

特徴
収録パッチ
MIDI キーボード・グローバルモード
パターン・グローバルモード
ソング・グローバルモード
ジョイスティック・グローバルモード
MIDI ギター・グローバルモード
ダイレクト・グローバルモード
収録サウンド
『REAL GUITAR 4』 には8種類のアコースティック・ギターの音色を収録しています。
Steel Picked（スティール弦／ピック奏法）
Steel Fingered（スティール弦／フィンガー奏法）
Nylon Picked（ナイロン弦／ピック奏法）
Nylon Fingered（ナイロン弦／フィンガー奏法）
Steel 2 Picked（スティール弦2／ピック奏法
）Steel 2 Doubling（スティール弦2／ダブル）
12-string（12弦ギター）
Steel Stereo（290MBスティール弦ステレオ）
パフォーマンス・モード
ソロ、ハーモニー、コード、ベース&コード、ベース&ピック
アーティキュレーション/テクニック
フルレングス（アタック／サスティーンを収録）
ミュート（フレット・ハンド・ミュート）
ブリッジ・ミュート（パーム・ミュート）
アップ／ダウンストローク
ハンマリング・オン
プルオフ
ハンマリング・オン（キーリリース時にプルオフ）
レガート
スライド・レガート（アップ／ダウン）
スライド・オート（アップ／ダウン、スピード調節可能）
トレモロ（アップ／ダウンストローク、スピード調節可能、テンポ同期）
トリル（スピード調節可能、テンポ同期）
ベンド・オート（ベンド幅、スピード調節可能）
リバース・ベンド・オート（ベンド幅、スピード調節可能)
モノベンド (ユニゾンベンド、低域弦のベンド)
インターバル(4th、5th、Octave、2 Octaves、Power Chords、等)
ストラム（アップ／ダウン）
人為的なハーモニクス
スマック・ノイズ
ピック・ノイズ（レベル調節可能）
フレット・ノイズ
リリース・ノイズ（オート）
ストラム・スピード調節可能
ストラムの弦の組み合わせを変更可能
ストラムで使用する弦の本数を変更可能

ピック・ポジション選択可能(15ポジション)
トランスポーズ
「Humanize」パラメーター
ピック・ポジション
レゾナンス
ランダムミュート
ストローク・タイム
ストラム・タイム
トレモロ/トリル・タイム
ベロシティ
ピッチ
※本製品は、クリーン・トーンのみを収録しています。リバーブや、ディレイなどのサウンドを使用する場合は、別途外部エフェクトが必要となります。

※最新の動作環境につきましては代理店サイトをご確認ください。



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。［提出期限：9月3日（土）］

推薦会議の結果については郵送で連絡します 。

 

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