Acidente de ônibus deixa 10 mortos no PR

Um acidente de ônibus na BR-158, na região de Campo Mourão, no Paraná, matou dez pessoas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu por volta das 4h desta terça-feira (3) no quilômetro 207 da rodovia.

Segundo a PRF, o ônibus saiu da pista e tombou numa ribanceira. O veículo, que transportava 41 passageiros, fazia o trajeto entre as cidades paranaenses de Foz do Iguaçu e Maringá.

Os 31 sobreviventes, que sofreram de ferimentos leves a graves, foram encaminhados para hospitais de Campo Mourão. Entre eles, está o motorista do ônibus. A lista das vítimas ainda não foi divulgada. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), de Campo Mourão.

A Expresso Maringá, empresa proprietária do veículo, diz que presta auxílio às vítimas e que vai colaborar com a polícia nas investigações. A empresa informou ainda que o motorista do veículo era experiente e estava contratado desde agosto de 2014.

Reportagem: Folhapress