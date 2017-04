Acidente e engarrafamento na BR-101

Um acidente entre duas carretas provocou congestionamento de na BR-101 na tarde desse domingo (9).

O acidente aconteceu por volta das 12h20 no quilômetro 18 da rodovia, em Pedro Canário, e o trânsito precisou ser totalmente interditado porque as cargas ficaram espalhadas na pista após as duas carretas baterem de frente.

Segundo a Eco 101, concessionária que administra o trecho da BR-101 que corta o Espírito Santo, por volta das 13h, haviam uma fila de um quilômetro no sentido norte e outra de dois quilômetros no sentido sul da rodovia.

Por volta das 14h, a passagem dos veículo começou a ser liberada no sistema de pare e siga.

Para quem precisar fazer o trajeto entre São Mateus e Pedro Canário e quiser evitar o congestionamento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sugere uma rota alternativa, passado por Conceição da Barra. Mas essa rota só deve ser utilizada por veículos de passeio.