Acidente e engarrafamento na Fernando Ferrari

O trânsito está congestionando na avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra, no início da manhã desta sexta-feira (23).

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o engarrafamento é consequência principalmente da grande quantidade de carros circulando na avenida no horário de pico.

Por volta das 5h30 desta sexta houve um acidente na via envolvendo dois veículos, mas, de acordo com a guarda, os carros já foram removidos e não ocupam as pistas da Fernando Ferrari. Não há informações sobre vítimas.

O trânsito está congestionado também sobre a Segunda Ponte, no sentido Vitória, nesta manhã. A situação se repete na ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes).

Já na Terceira Ponte e nos acessos a ela em Vila Velha, trânsito livre. Um pouco antes das 8h um veículo com pane causou retenção em um trecho da ponte no sentido Vitória, mas ele foi removido em menos de dez minutos.

Reportagem: Keyla Cezini