Acidente entre 3 veículos deixa 5 feridos em Linhares

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na BR-101, em Linhares, na madrugada deste domingo (30). Duas das vítimas foram encaminhadas ao hospital em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu à 0h05, no quilômetro 161 da rodovia, na altura do bairro Bebedouro, e envolveu um Corsa, com placa de Belo Horizonte, um HB20 e uma picape Ford Ranger, ambas de Linhares.

Sobre a dinâmica, policiais rodoviários federais do posto de Linhares, que atenderam a ocorrência, informaram que o Corsa seguia no sentido Linhares – Vitória, quando invadiu a contramão da rodovia e atingiu de frente o HB20, que seguia em direção à Linhares.

De acordo com a PRF, após a colisão, os dois carros rodaram na pista e acertaram a Ranger, que seguia atrás do HB20.

Dentro do Corsa, estavam seis pessoas, uma delas uma criança que não teve a idade informada pela PRF, assim como as demais vítimas do acidente. Dois ocupantes do veículo foram levados em estado grave ao Hospital Geral de Linhares (HGL).

Já no HB20, havia duas pessoas, e na Ranger, estava apenas um ocupante. Não foi informado pela polícia em quais veículos estavam os outros três feridos.

Um dos policiais relatou que o Corsa ficou completamente destruído com a batida e a impressão que eles tiveram ao chegar no local e que haveria vítimas fatais, por conta do estado do veículo.

