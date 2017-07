Acidente entre carro e carreta deixa dois feridos na BR-262, em Viana

Um grave acidente entre um veículo Gol e um carreta aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), na BR-262, em Viana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu próximo à entrada do bairro Universal e foi relatada por volta das 16h20. O motorista da carreta pode ter reduzido para entrar no bairro e o motorista do carro de passeio pode não ter conseguido frear a tempo. Os dois ocupantes do Gol ficaram gravemente feridos. O motorista da carreta não teve ferimentos.

O trânsito não foi totalmente interrompido, pois o acidente aconteceu na pista lateral.