Acidente entre carro e van deixa oito mortos em rodovia de Minas

Ao menos oito pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma van e uma bicicleta no km 696 da rodovia BR-040, na região de Barbacena (174 km de Belo Horizonte), por volta das 19h30 desse domingo (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Ford Fiesta tentou desviar de uma ciclista. Ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma van da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Três equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para o local do acidente. Eles tiveram que cortar as ferragens dos veículos para retirar as vítimas. Seis pessoas, entre elas o ciclista, morreram no local do acidente, de acordo com os bombeiros. Outras seis foram levadas a dois hospitais da cidade, mas uma mulher e um bebê não resistiram aos ferimentos e morreram.

O nome das vítimas não foi divulgado. A rodovia ficou totalmente interditada até a 0h30 desta segunda (31) para socorro às vítimas, perícia e limpeza da via.

Reportagem: Martha Alves (Folhapress)