Acidente envolvendo Transcol deixa o trânsito lento

Um acidente envolvendo um ônibus do sistema Transcol, uma moto e uma caminhonete deixa o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (10) na avenida Beira-Mar, em Vitória.

Segundo a Central de Videomonitoramento do município, o acidente aconteceu às 7h13, nas proximidades da Curva do Saldanha, no sentido Camburi. Não há informações sobre feridos.

Apesar da chuva, o trânsito está melhor que o comum para o horário de pico nas principais vias da Grande Vitória.

Nesta manhã, há registro de congestionamento sobre a Segunda Ponte, no sentido Capital, nos acessos à Terceira Ponte em Vila Velha e em um trecho da avenida Dante Michelini, no sentido Centro.

