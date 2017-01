Acidentes matam quatro no Estado

Quatro pessoas morreram entre a noite de domingo (1º) e a tarde dessa segunda (2) em acidentes nas estradas do Estado. O primeiro foi na noite de domingo, em Pedro Canário.

Um Monza capotou ao passar por uma ponte no bairro Camata e caiu no rio. Morreram Amanda Rocha, de 16 anos, e Marcos do Nascimento. Uma terceira vítima foi levada com vida ao hospital.

Já às 7h40 de segunda, o motociclista Cleiton da Silva morreu após colidir na traseira de um caminhão na rodovia Clarindo Giuriato, em Rio Bananal, no Norte do Estado.

Em Guarapari, a aposentada Lúcia Helena Vargas, 62, perdeu o controle do Celta e capotou na Rodovia do Sol.

Ela morreu no local e a mãe dela, de 83, que estava no carona, foi levada com ferimentos leves ao hospital e passa bem.