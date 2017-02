Acordo com mulheres de PMs é rejeitado

Em mais uma tentativa de negociação, mulheres e familiares dos policiais desistiram de brigar pelo reajuste de até 43% para a categoria e apresentaram na tarde dessa segunda-feira (13) uma nova proposta. No entanto, o governo do Estado recusou os pedidos. Com isso, o movimento chega ao 11º dia.

O documento foi elaborado pelo movimento de mulheres, mas quem representou foram a Associação de Oficiais Militares do Estado; a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Espírito Santo; a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado e a Associação dos Bombeiros Militares do Estado. Isso porque elas reconheceram que não têm legitimidade para negociar com o governo.

Na tarde dessa segunda, uma das integrantes da comissão de mulheres fez um pronunciamento voltado à imprensa.

“Hoje (segunda), nós estamos aqui mais uma vez, tentando uma negociação. Visando o clamor da população e as condições econômicas limitadas que o governo estadual já apresentou, pensamos e decidimos abrir mão do reajuste, no momento, por melhores condições de trabalho.”

O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado, major Rogério Fernandes Lima, explicou que apesar da desistência das reivindicações por salário, o movimento não perdeu força. “Entendemos que as propostas delas agregaram à nossa”.

Em nota, o governo do Estado, por meio do Comitê Permanente de Negociação com a Polícia Militar, afirmou que “muito embora as entidades reconheçam que o cenário econômico nacional e as condições limitadas do governo estadual inviabilizam a concessão do reajuste solicitado, há o pedido de uma pauta que impacta, de forma expressiva, o orçamento e as finanças do Espírito Santo”.

No novo acordo, nenhum percentual de reajuste foi mencionado, mas a categoria pede auxílio-fardamento de R$ 1.700 em duas parcelas anuais, a incorporação imediata aos vencimentos de escalas extras, um cronograma para promoções, o pagamento de auxílio-alimentação e o realinhamento da tabela de subsídios.

