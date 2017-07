Acredite! Inveja pode fazer bem

Psicólogos garantem que sentimento é capaz de provocar mudanças positivas, quando não se deseja mal para o outro

Todo mundo sente inveja, mas são poucos que assumem esse sentimento. Porém, essa emoção, quando bem trabalhada, pode se tornar construtiva e capaz de mudar uma vida – e para melhor.

A diferença está em como lidamos com essa “inveja”. Segundo a terapeuta Ceci Akamatsu, esse sentimento pode servir como um termômetro para mostrar que algo não está bem e que pode ser modificado, como a autoestima.

Para a psicóloga Marisa de Abreu, a inveja, “boa” ou “má”, só surge quando há admiração pelo outro. E, quando se trata da popular “inveja boa”, ou seja, sem desejar o mal para o “invejado”, pode ser o pontapé para a realização de um sonho.

“Na ‘inveja boa’, a pessoa reconhece que o outro tem uma coisa bacana que ela gostaria de ter. Ela pode até se sentir inferior nesse aspecto, mas o que ela vai fazer com esse sentimento é que define tudo: ela vai atrás do que quer!”

E, para lidar melhor com esse sentimento, tornando-o produtivo, o psicólogo Alexandre Bez dá a dica: “É preciso se aprimorar pessoalmente, seguindo o exemplo daquele que se admira”.

“A vitória é certa”

Aos 29 anos, Paulo Adriano Machado Games, conhecido no MMA como Zé Doido, sabe bem o que quer: chegar ao UFC, assim como o campeão capixaba Erick Silva. Há 6 anos se dedica à luta e hoje treina na mesma equipe de Erick, a Tiger’s Den MMA.

Movido tanto pela admiração que sente pelo ídolo quanto pela vontade de vencer, aos pouco vai usando esses sentimentos para alcançar o 1º lugar do pódio.

“Tenho me espelhado bastante nele. E sei que o caminho é longo, mas a vitória é certa”.

“Tem o cabelo que eu gostaria de ter”

A microempresária Aline Layber, 30 anos, contou que sente uma “inveja boa” de duas personalidades: da blogueira Evelyn Regly e da atriz Isis Valverde, principalmente quando se trata do cabelo.

Devido a um problema de saúde, seu cabelo ficou fragilizado e hoje recorre a apliques para manter as madeixas longas, assim como faz Evelyn e Isis (foto abaixo).

“Isis já teve várias versões de cabelo e toda vez é de ficar ‘babando’. Hoje ela tem o cabelo que eu gostaria de ter, estilo sereia. Como estou grávida, não posso pintá-lo, mas, assim que o bebê nascer, vou fazê-lo ficar como o dela”.

1 Modelo

Use a pessoa que você admira como modelo para conseguir seu sucesso. Segundo a psicóloga Marisa de Abreu Alves, não existe uma pessoa melhor do que a outra. Cada pessoa pode usar seu potencial para atingir suas metas ou ainda se desenvolver em outra atividade.

2 Reconhecimento

Se alguém chegou ao patamar que se almeja, por que não reconhecer que ela fez por merecer? Usar o sucesso do outro como motivação para crescer na vida é sinônimo de humildade e nobreza.

3 Disciplina

Transformar um sentimento em ação requer disciplina, vontade, ânimo, força, determinação, persistência e uma série de virtudes que muitas pessoas não querem usar. É importante trabalhar para desenvolver seu potencial e não se acomodar perante os obstáculos que existem.

4 Ambição sem maldade

O sentimento da inveja, boa ou má, pode ser uma forma de ambição usada para sair da zona de conforto, fazendo com que se busque mudanças positivas na vida, proporcionando um comportamento que leva a pessoa a atingir seus objetivos. Lembre-se: almejar o sucesso em uma determinada área não significa que se deseja mal para o outro.

5 Lista de desejos

Faça uma lista com todas as coisas que gostaria de realizar em sua vida. Não se preocupe com o número de itens, pode ser com centenas delas. Mas precisa ser algo que seu estilo de vida permita alcançar.

6 Metas

Traçar metas a curto, a médio e a longo prazo são medidas essenciais para ajudar a sair da zona de conforto. Elas podem ajudar a incentivar o crescimento individual e, quando alcançadas, o sentimento será de gratificação e merecimento.

7 Primeiro passo

Após ter estabelecido sonhos e metas, é fundamental colocá-los em prática. Por isso, todos dias é preciso fazer alguma ação que permita realizar os objetivos. “Siga o exemplo daquele que fez algo”, recomenda Bez.

8 Foco

Quando se estabelece metas, é normal encontrar obstáculos. No entanto, é preciso manter o foco e enxergar onde se quer chegar. Focar nas metas e não desistir diante das dificuldades é uma forma de se manter motivado.

9 Exercício da autoestima

Embora a “inveja boa” possa ser usada como admiração, muitas vezes esse sentimento pode ser visto como uma baixa autoestima. A terapeuta Ceci Akamatsu recomenda fazer um exercício de fortalecimento do amor-próprio proposto pela autora motivacional Louise Hay.

“Pegue um espelho e diga: ‘Eu me amo e me aceito como sou incondicionalmente’. Parece um exercício bobo, mas gera uma série de sentimentos que ajudam a compreender e a identificar pistas de como se sente”.

10 Orientação

Se a pessoa sentir que esse sentimento causa muito mais do que admiração, que seria uma inveja ruim, é bom procurar algum especialista. Um psicólogo ou terapeuta pode ajudar a lidar com esses sentimentos mal resolvidos.

Fonte: Especialistas consultados Marisa de Abreu, Alexandre Bez e Ceci Akamatsu

Reportagem especial de Cristina Oliveira para o jornal A Tribuna do dia 02/07/2017