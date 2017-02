Acusado de estuprar adolescente em 2014 é preso

Um acusado de estuprar uma menina de 16 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O crime ocorreu no dia 1 de dezembro de 2014 após uma festa na Serra.

Segundo a polícia, exames de DNA comprovaram que o suspeito, de 32 anos, é o autor do crime. O mandado de prisão preventiva foi expedido na sexta-feira (20).

De acordo com a polícia, no dia do crime, a vítima foi a uma festa com um tio na Serra. No local, o tio encontrou um casal de amigos que os convidou para irem para sua casa.

Na casa dos amigos, o tio e a adolescente conversaram, ouviram música e dormiram. Enquanto todos dormiram, o suspeito foi ao quarto em que a menina dormia, tapou sua boca, e a levou para fora da casa, onde a estuprou. A vítima gritou e todos acabaram na Delegacia, no entanto, não havia provas suficientes para prender o suspeito em flagrante.

A adolescente passou por exame de corpo de delito. Porém, o suspeito não aceitava se submeter a um exame de DNA, o que só ocorreu recentemente, e comprovou que ele era o autor do crime. Ele será autuado por estupro e pode pegar uma pena de 8 a 12 anos de prisão, se condenado.