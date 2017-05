Acusados de liderar greve da PM já estão soltos

Quatro policiais acusados de liderar e incitar a greve da Polícia Militar (PM), que durou 22 dias em fevereiro e deixou mais de 200 mortos, já estão fora da cadeia.

Foram libertados nos últimos dias do presídio do Quartel do Comando Geral (QCG), em Vitória, o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, o sargento Aurélio Robson Fonseca, o soldado Leonardo Fernandes Nascimento, e da detenção no 2º Batalhão (Nova Venécia), o capitão Evandro Guimarães Rocha, segundo o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM).

Foresti, que já virou réu pela participação na greve da PM por aliciar militares ao movimento, está em prisão domiciliar. O advogado Leonardo Lisboa Motta, disse que vai trabalhar para provar a inocência dele. Já os demais suspeitos receberam habeas corpus.

O sargento Robson e o capitão Evandro teriam incitado a greve pela internet, enquanto o soldado teria feito escolta a mulheres envolvidas no movimento. Outro suspeito de liderança, o soldado Maxson Luiz da Conceição já havia sido libertado pela Justiça.

Dentre os PMs acusados de liderança na greve, o capitão da reserva Lucínio Castelo de Assumção segue preso no QCG. Ao todo, 13 PMs acabaram detidos por envolvimento no motim.

Defensores dos suspeitos apontam que o projeto de lei de anistia aos PMs do Estado, aprovado pela Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, é uma saída para que os clientes sejam inocentados.

O advogado do capitão Assumção e do sargento Robson, Tadeu Fraga, destacou que a aprovação da anistia poderia poupar os militares incriminados de batalhas judiciais ou eventuais condenações.

Já o advogado do capitão Evandro, Jodemir Silva, alegou que o cliente dele não tem ligação com a liderança do movimento paredista e que a aprovação da anistia “não é uma vitória, mas um reconhecimento de que há movimentos similares no Brasil”.

O comandante geral da PM no Estado, coronel Nylton Rodrigues, citou que a anistia é um desrespeito à sociedade. Se o projeto de lei for sancionado, as acusações de crimes militares e os processos que podem demitir PMs serão extintos.

A reportagem completa você lê na edição deste sábado (6) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Francine Spinassé, Rafael Moura e Tais de Hollanda