Adolescente de 14 anos morre após ser espancado dentro de Transcol

O adolescente Fabio Dias Silva, de 14 anos, foi espancado por passageiros dentro de um ônibus do Transcol, na Serra. Ele foi acusado de tentar cometer um assalto, junto com dois cúmplices. Segundo investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Fabio morreu na madrugada deste sábado (18). O crime, porém, aconteceu na noite de quinta-feira (16), na BR-101, altura do bairro Cidade Pomar.

Ele e o dois cúmplices teriam anunciado o assalto em um ônibus usando uma arma de brinquedo. Assim que os passageiros perceberam, partiram para cima deles.

Fabio foi agredido com socos e chutes, assim como um dos cúmplices que estavam com ele. O outro suspeito conseguiu fugir. O adolescente foi jogado pelos passageiros às margens da rodovia e ficou agonizando durante quatro horas. Homens da Força Nacional o encontraram e acionaram uma ambulância do Samu.

O adolescente foi levado para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, no mesmo município. Ele morreu na madrugada de ontem. O cúmplice foi levado para o mesmo hospital e permanece internado. A arma, supostamente de brinquedo, não foi encontrada.

Mãe ficou sabendo que filho havia sido espancado por vídeo

Foi por meio de vídeos enviados pelo celular que a mãe de Fabio Dias Silva, de 14 anos, ficou sabendo do que havia acontecido com o filho dela. A diarista, 40, estava na igreja quando a notícia do espancamento chegou, segundo a advogada Rafaela Ramos da Silva, que a representa.

“Era por volta de 20h30 de quinta-feira. Ela estava na igreja quando recebeu vídeos do espancamento e do pós-espancamento com os meninos estirados no chão”, revelou a advogada. A mãe de Fabio esteve na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã de ontem. Muito abalada e com medo, ela não quis conversar com a reportagem.

Segundo a advogada, o Fabio não tinha passagens pela polícia e nunca foi apreendido. “Ele frequentava a igreja, estava encaminhado para começar um estágio e ia começar a cursar o primeiro ano do Ensino Médio”, disse Silva.

Silva revelou que antes da tentativa de assalto ao ônibus, Fabio estava jogando bola e a família acredita ele tenha sido convencido pelos outros suspeitos a praticar o crime.

Processo

O presidente da Associação dos Magistrados do Estado (Amages), juiz Ezequiel Turíbio, explicou que agressores podem responder a processo criminal. “Elas podem responder por homicídio qualificado que tem pena de 12 a 30 anos, se identificadas e provado que elas participaram desse espancamento”, disse ele.

Tentativa

Já na praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, um homem de 30 anos levou um tiro no ombro, na noite de sexta, por volta de 22 horas. Ele estava na praça quando foi abordado pelo criminoso, que atirou sete vezes mas conseguiu acertar apenas um tiro.De acordo com a polícia, o criminoso, que não teve o nove divulgado, foi preso por uma equipe da Guarda Municipal logo depois de atirar.

Reportagem de Simony Giuberti e Leone Oliveira.