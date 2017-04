Adolescente ganha caminhão do pai e morre em viagem

O adolescente Claudio Henrique de Matos Barbosa, 17 anos, morreu após capotar com o caminhão que tinha ganhado do pai há 10 dias, segundo familiares. O acidente aconteceu na BR-101, quilômetro 842, próximo a ponte do Rio Sul, no município de Teixeira de Freitas, na Bahia, por volta de 21h30 desse sábado (8).

O caminhão saiu de Nova Venécia, região noroeste do Espírito Santo, dirigido por um amigo da vítima. Porém, na estrada, Claudio Henrique teria insistido para dirigir.

Segundo a PRF, foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros para resgatar os dois de dentro das ferragens, o que demorou. Quando conseguiram retirar Claudio Henrique do veículo, ele já estava morto. A outra vítima foi socorrida com vida pelo Samu para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

