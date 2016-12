Adolescente relata abuso sexual em carta para papai noel

Uma carta escrita para o Papai Noel por uma adolescente de 13 anos trouxe um relato que espantou várias pessoas. “Eu quero um tênis, uma camiseta e uma calça ou shorts, porque minha mãe não tem condições”, começou a menina de Bauru, no estado de São Paulo, que terminou com a frase: “Meu padrasto abusou de mim, mas não conta pra ninguém”.

A adolescente escreveu a carta em uma atividade da escola, e o texto seria enviado pelos Correios. No entanto, um professor leu e decidiu ajudar a menina. “A primeira reação foi de espanto, de susto. Depois pensei o quanto era importante a gente dar espaço para as crianças falarem o que estão passando ou sentindo”, contou.

O Conselho Tutelar foi acionado e a menina, retirada de casa no início do mês de dezembro. A adolescente foi colocada em um abrigo, onde recebe apoio psicológico da Secretaria de Bem Estar Social de Bauru. Segundo o professor, a menina já dava sinais de que tinha problemas em casa. “Ela tinha muito problema de indisciplina. Então, eu pensei que ela já trazia problemas de fora da escola e foi aqui que ela se manifestou com essa indisciplina, esse desinteresse. Era uma tentativa dela falar do sofrimento que estava passando na família dela”, relatou.

O professor contou ainda que “adotou” a carta, e a menina vai receber os presentes que pediu na carta, além materiais escolares.

De acordo com a psicóloga Sarah Axcar, a menina relatou que sofria abuso sexual do padrasto desde os seis anos, mas que não denunciou porque ele ameaçava matar sua mãe. “Isso é praxe dos abusadores. Eles ameaçam matar mãe, irmão e outros familiares. O segredo envolvido nessa questão do abuso é o medo da revelação. O silêncio faz parte do abuso sexual, foi por isso que ela nunca revelou. Mas ela achou uma forma de contar para o ‘Papai Noel’. Ela tinha essa noção que alguém leria a carta e que alguém prestaria esse socorro porque ela estava pedindo uma ajuda urgente”, disse.

A mãe da menina não teria acreditado na acusação. O caso é investigado na Vara da Infância e Juventude de Bauru e segue em segredo de Justiça.