Adolescentes se passam por passageiros e assaltam motorista do Uber

Menos de uma semana após começar a trabalhar para a empresa Uber, um motorista de 39 anos, foi agredido e assaltado por um grupo de adolescentes que tinha acabado de pegar uma corrida com ele. Os criminosos, uma menina de 17 anos, outra de 15, um garoto de 16 e outro de 17, foram apreendidos pela polícia.

O assalto aconteceu no Jockey de Itaparica, em Vila Velha e a gangue de adolescentes foi presa na quarta-feira (4). O motorista relatou que estava trabalhando quando recebeu o chamado para uma corrida pelo aplicativo, às 22 horas de terça-feira (3). Ele foi até a rua Marandiba, em Nova América, e buscou a passageira, que estava com uma amiga.

No meio do caminho elas pediram que o motorista parasse perto de um posto e os dois adolescentes entraram, ordenando que ele seguisse para um motel na Rodovia do Sol. “Quando eu estava passando por uma rua no Jockey, o carona sacou uma arma e anunciou o assalto”, relatou a vítima.

Segundo o motorista, o adolescente foi agressivo e o ameaçou de morte.

Reportagem: Simony Giuberti