Advogado é encontrado morto com tiro em rodovia de Cachoeiro de Itapemirim

A morte de um advogado na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, será investigada pela Polícia Civil como homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte). Fernando da Costa Guio, de 35 anos, morreu em meio a um acidente na rodovia na manhã desta sexta-feira (14). Entretanto, durante a remoção do corpo, a polícia encontrou um ferimento de tiro na região da cabeça, próximo ao ouvido.

O advogado foi encontrado morto por volta das 12h40 em seu carro, na Rodovia ES 488, conhecida como Rodovia do Frade. As primeiras informações apontaram que o carro caiu em uma ribanceira após capotar no trevo do contorno, que dá acesso ao Presídio de Monte Líbano.

Diante do novo fato, a Polícia vai investigar para saber se Fernando Guio foi vítima de homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte).

O corpo do advogado foi removido no meio da tarde para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Weslei Radavelli