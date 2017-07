Advogado é preso acusado de estuprar menina de 11 anos em Jacaraípe, na Serra

Um advogado, de 49 anos, foi preso nesta segunda-feira (10) acusado de ter estuprado uma menina de 11 anos, em Jacaraípe, na Serra. O acusado foi detido por estupro de vulnerável pela Polícia Civil e apresentado pelo Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), sob responsabilidade do delegado Lorenzo Pazolini.

De acordo com a Polícia, a menina foi estuprada no dia 7 de janeiro deste ano, depois que a mesma foi abordada pelo acusado na Praia de Jacaraípe, onde ele tem uma casa de praia (local onde aconteceu o crime). Neste casa, o acusado abusou da menina e depois lhe deu R$ 50, sugerindo que ela – se quisesse – retornasse em outra oportunidade.

A menina, ao chegar em casa, contou o caso à mãe, que acionou a Polícia. Desde o dia do crime, o caso vinha sendo investigado pela Polícia.

O advogado vai permanecer preso – de forma temporária (30 dias) – em uma cela especial no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe. Já a menina, que depois do crime se mudou para a Bahia com a família, deve voltar ao Espírito Santo nos próximos dias para depoimento.

No Jornal A Tribuna desta terça-feira (11), você acompanhará mais informações sobre este caso.

Weslei Radavelli, com informações de Milena Martins.