Quinze pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (27) quando um avião saiu da pista na Índia. O incidente ocorreu com um avião da companha aérea Jet Airways no aeroporto de Goa, no oeste do país, durante a decolagem.

A aeronave tinha 161 passageiros a bordo. O número de feridos foi informado pela Marinha do país, que administra o terminal.

Segundo a companhia aérea, a aeronave saiu da pista no momento em que se preparava para a decolagem, e tinha como destino Mumbai.