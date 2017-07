Aeroporto começa a funcionar em janeiro, diz Infraero

As obras do novo Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, estão na reta final. Com mais de 85% da construção já alcançada, a pista de pouso e decolagem, de 2,58 quilômetros de extensão e 45 metros de largura, vai receber a última camada de asfalto.

A conclusão segue prevista para o Natal deste ano e o novo aeroporto começa a receber voos em janeiro de 2018, com a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil, segundo informou nessa segunda-feira (10) a Infraero, durante visita da comitiva do governo do Estado às obras do terminal.

A pista do novo aeroporto tem uma espessura de 70 centímetros, sendo 30 de asfalto e outros 40 de material granular.

Além disso, foram iniciadas também a drenagem e a pavimentação do novo estacionamento, com capacidade para 1.423 carros.

O estacionamento ficará localizado ao lado do novo terminal, a aproximadamente um quilômetro da avenida Adalberto Simão Nader. A via será duplicada para atender o novo acesso ao aeroporto de Vitória.

O terminal de passageiros está em fase de acabamento. Mais de 70% dos sistemas, como elétrico e refrigeração, já estão instalados e as seis pontes de embarque começaram a ser construídas.

Segundo o governo do Estado, mais 1.500 trabalhadores foram contratados para esta fase final, somando um total de 3 mil empregos criados pelas obras do novo terminal.

O governador Paulo Hartung destacou que o aeroporto vai dar mais competitividade econômica ao Espírito Santo.

“Estamos atuando para a continuidade e conclusão desta obra. Isso é infraestrutura econômica. Essa crise é duríssima, mas ela vai passar e o Espírito Santo vai estar bem posicionado”, afirmou ele.

O novo aeroporto vai elevar a capacidade de passageiros dos atuais 3,2 milhões ao ano para 8,4 milhões.

Durante a visita, Hartung posou com um falcão, utilizado no aeroporto para espantar outras aves, que podem causar acidentes durante a decolagem ou o pouso.

O governador também foi responsável pelo plantio da primeira muda na área de compensação ambiental de vegetação de restinga. A local terá 12 hectares (120 mil metros quadrados). Ao todo, são 12 mil mudas disponíveis para o plantio.

Reportagem: Caroline Mauri