Agências do Sine oferecem 122 vagas de emprego em todo o Estado

A partir desta segunda-feira (31), as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine), vinculadas ao Governo do Estado, anunciam 122 oportunidades de emprego. Os interessados em participar do processo de seleção para essas vagas devem ir a uma unidade do Sine e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Com os documentos, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato será elaborado.

As agências do Sine selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pela empresa, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para conferir o horário de funcionamento e endereço das unidades acesse: https://setades.es.gov.br/agencias

SINE ANCHIETA/ES

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro – Casa do Cidadão

Chapeiro – 01

Farmacêutico – 01

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av.Venâncio Flores, s/nº, Centro – Aracruz-ES

Gerente Comercial – 01

Pintor de Veículos – 01

Gerente de Segurança do Trabalho – 01

Motorista Socorrista – 02

Operador de Grua – 02

Auxiliar de RH – 01

Vendedor Externo – 02

Atendente de Pedágio – 01

Auxiliar de Escritório – 01

Ajudante de Obras – 01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Endereço: Alameda Santa Terezinha, 100

Padeiro – 01

Marmorista/Acabador – 02

Repositor de Mercadoria – 02

Auxiliar Administrativo – 01

Vendedor Externo – 01

Vendedor Externo de Franquia Funerária – 05

Art-Finalista – 01

Vendedor de Loja – 01

Supermercado – 01

Técnico Trabalho Júnior – 01

Costureira – 01

SINE CARIACICA/ES

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica -ES

Atendente de Telemarketing – 20

Operador de Negócios – 03

Vendedor Porta a Porta – 12

SINE COLATINA/ES

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro

Analista de Sistema – 01

Atendente de Telemarketing – 02

Auxiliar de Mecânica de Autos – 02

Gerente de Transporte – 02

Motorista Carreteiro – 11

Vendedor de Comercio Atacadista – 04

Atendente de Caixa – 01

Chapeiro -01

Auxiliar de Cozinha – 01

Cozinheiro de Restaurante – 02

Costureira de Malha de Maquina Overloque – 01

Costureira de Maquina Colarete – 02

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Analista Financeiro – 01

Auxiliar de Cozinha – 01

Auxiliar de Limpeza – 01

Borracheiro – 01

Chapista de Lanchonete – 01

Churrasqueiro – 02

Costureira de Maquinas Industrial -25

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 02

Gerente de Loja – 01

Coordenador de Qualidade – 01

Mecânico de Mercedes – 01

Técnico de Segurança do Trabalho -0 1

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Jussara, 10, Margareth – Nova Venécia.

Gerente Comercial – 01

Babá – 01

Chapeiro – 01

Instalador Reparador de linhas de comunicação de dados – 01

Moto Entregador de Jornal – 01

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152 – Centro

Auxiliar de Dentista – 01

Cabelereiro – 01

Dentista – 01

Empregada Domestica – 01

Motorista Socorrista – 01

Nutricionista – 01

Professor de Educação Física – 01

Tosador de Animais – 01

Chefe de Cozinha – 01

Motorista de Ônibus – 01

Cobrador de Ônibus – 01

