Agendamento on-line para pedir seguro-desemprego em Vitória

Os trabalhadores de Vitória que precisam dar entrada no seguro-desemprego agora podem agendar o atendimento pela internet. O agendamento on-line começa a funcionar a partir de terça-feira (2), mas o agendamento já pode ser feito pelo site http://agendamento.vitoria.es.gov.br.

O sistema funciona de forma semelhante aos serviços oferecidos de tributos e de vacinação. Ao acessar o serviço, o profissional deve escolher o item “Trabalhador” e depois, “Seguro-desemprego”. A partir disso, deve clicar em “próximo” e seguir o passo a passo. O trabalhador deve fornecer seu nome completo, CPF e um número de telefone ao realizar o cadastro.

A ferramenta desenvolvida pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) vai disponibilizar 60 agendamentos por dia. O trabalhador deve comparecer à Agência Municipal do Trabalhador no dia marcado, levando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CPF, requerimento de seguro-desemprego via web (fornecido pela empresa), Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) e termo de quitação ou homologação, comprovante de saque do FGTS ou extrato analítico da conta do FGTS, além dos comprovantes de escolaridade e de residência.

O secretário de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Krohling, destaca que a ferramenta vai evitar filas. “Com o novo formato, o trabalhador terá mais conforto porque será atendido no dia e no horário estipulados no momento do agendamento on-line, evitando filas sem necessidade”, afirma. “Com o agendamento eletrônico, vamos melhorar ainda mais o atendimento para essas pessoas que perderam o emprego e estão procurando receber os seus direitos”.

Em seu horário agendado na Agência Municipal do Trabalhador, um atendente vai analisar toda a documentação. Se estiver correta, o pedido é encaminhado para a habilitação do seguro, em que cada caso é analisado com base nos critérios para concessão do benefício do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).