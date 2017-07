Ainda sem anúncio oficial, Diego Alves aceita proposta do Flamengo por 4 anos

Fim da novela. Diego Alves será goleiro do Flamengo pelos próximos quatro anos, com um salário na casa dos R$ 700 mil. O jogador rescindiu com o Valencia e será anunciado pelo time da Gávea em breve. Com muita moral no futebol espanhol, o arqueiro deixou a Europa buscando ficar mais próximo de Tite, técnico da Seleção Brasileira. A Copa do Mundo é o sonho de consumo do futuro dono da meta rubro-negra.

O que era apenas uma especulação, começou a ficar perto de se tornar realidade na última quarta-feira (12 de julho). O jornal espanhol AS noticiou que o goleiro Diego Alves recusou proposta do Deportivo La Coruña e estaria disposto a deixar o Valencia para retornar ao futebol brasileiro.

Algumas horas depois, o mesmo diário atualizou a informação afirmando que o goleiro está interessado em se transferir para o Flamengo. Ao longo do dia, Fabio Azevedo divulgou detalhes sobre a negociação, que há meses é um sonho da torcida rubro-negra.

A publicação traz que Diego pretende jogar em um clube de ponta no Brasil para ficar mais próximo de Tite. Com esse desejo de disputar a Copa do Mundo com a Seleção, Diego Alves apareceu como uma oportunidade de negócio para a diretoria do clube carioca.

Em seu perfil oficial no Twitter (@felinoalves), o goleiro compartilhou diversos posts de torcedores rubro negros pedindo a sua vinda para o Flamengo.

Fox Sports