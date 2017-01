Alerta de chuvas intensas e vendaval no Estado

Um aviso meteorológico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) alerta para o risco de chuvas intensas, vendaval, granizo e tempestade de raios no Espírito Santo na terça-feira (3). O aviso tem início às 0 hora de terça e dura até as 23h59.

O alerta abrange a Grande Vitória, a região central do Estado e o sul capixaba, além dos estados do Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inpe, na área abrangida haverá condição para pancadas de chuva que, localmente, poderão ser de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, ocasional queda de granizo e pontuais acumulados expressivos de precipitação.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência técnica e Extensão Rural (Incaper), uma massa de ar seco e quente mantém o tempo quente, com sol e poucas nuvens nesta segunda-feira na maior parte do Estado.

Para a terça-feira, a instabilidade aumenta sobre a maior parte da região Serrana e Sul, segundo o Incaper. A partir da tarde, ocorrem pancadas de chuvas com trovoadas nestas regiões. Nas demais áreas, uma massa de ar seco e quente mantém o tempo aberto, podendo ocorrer maior variação de nuvens na Grande Vitória e no sul da regiões Nordeste e Noroeste, mas sem chuva.