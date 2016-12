Aluguel de bicicletas suspenso no Réveillon

A partir do meio-dia deste sábado (31) até o meio-dia de domingo (1º), as estações do Bike Vitória na praia de Camburi vão ficar desativadas.

São elas as estações 14 (ponte de Camburi), 16 (SOE Camburi), 17 (Sicoob), 18 (baia de skate), 19 (SOE Jardim Camburi) e 20 (Parque Zé da Bola).

Durante esse período de 24 horas, as seis estações ficarão vazias e não poderão receber bicicletas. As outras 14 estações espalhadas pela Capital funcionarão normalmente.

A medida tem o objetivo de evitar danos às bicicletas ou acidentes com pedestres, tendo em vista o grande número de pessoas esperadas para o Réveillon em Camburi.