Aluno quer professor exigente e apaixonado pelo que faz

Um professor apaixonado pela profissão, que não desiste, que cobra desempenho e esteja focado em ensinar para o vestibular são algumas das características que os alunos do ensino médio querem do docente.

Os dados são de uma pesquisa exclusiva feita pelo Movimento Todos Pela Educação, que ouviu o aluno do ensino médio para saber o que eles esperam sobre a escola.

Segundo o estudo, para 81,3% dos alunos, um dos aspectos mais relevantes em uma escola é o professor sempre presente em sala de aula. Isso depois de segurança (85,2%) e atenção dada aos deficientes (83,1%).

“O resultado da pesquisa nos surpreendeu porque vimos que os alunos estão querendo o básico para uma escola: segurança, infraestrutura e a presença do professor em sala de aula”, contou a coordenadora de articulação e mobilização do Todos pela Educação, Carolina Fernandes.

Quanto às características que os professores devem ter, 80,9% dos estudantes indicam que consideram mais importante nos docentes é que eles sejam apaixonados pela profissão.

Depois disso, os estudantes citam que os profissionais devem ser exigentes. Dos que responderam a pesquisa, 79,5% acreditam que um bom professor tem que ser persistentes e não deve desistir dos alunos. Já outros 79,3% querem que o professor exija comprometimento dos alunos. Já para 78,6 % dos estudantes, o professor deve ter foco na preparação para o vestibular.

“O que o aluno quer, é o que chamamos de pedagogia da presença, que a gente desenvolve dentro das Escolas Vivas, com o professor tutor, que está sempre perto e convivendo com o aluno”, disse o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha.

Aulas dinâmicas com linguagem atual

O professor de inglês Felipe Marinho de Oliveira é um dos mais queridos pelos alunos da Escola Viva de São Pedro. Com aulas dinâmicas e linguagem bem atual, não esconde que é apaixonado pela profissão. De acordo com ele, esse é o segredo de tanto carinho.

“Para mim, é essencial essa paixão pela sala de aula. Em todas as profissões, acredito que o segredo para dar certo é ser apaixonado por ela. Ainda mais nós, professores que lidamos com jovens. O entrosamento com eles é essencial para realizarmos um bom trabalho”, contou o professor, que é tutor e confidente de vários alunos na Escola Viva.

Estudo ouviu 1.551 estudantes no País

Metodologia

Foram 1.551 entrevistados que representam uma população de 17 milhões de jovens de 15 a 19 anos.

A pesquisa

Os aspectos considerados mais relevantes são elementos básicos que deveriam ser universais: segurança, atenção às pessoas com deficiência, professores presentes e boa infraestrutura.

Os atributos considerados mais insatisfatórios no contexto escolar são: aulas de informática, segurança, atenção às pessoas com deficiência, comprometimento dos alunos.

Para 70% dos jovens de 15 a 19 anos, a principal motivação para cursar o ensino médio é se preparar para entrar na faculdade (vestibular). A escola pública dá relativamente maior importância para a formação básica para o emprego.

Para 42% dos jovens, a maior dificuldade para continuar os estudos é financeira. Sendo que 86% têm alguma dificuldade para seguir adiante.

Fonte: Movimento Todos pela Educação

Especialistas defendem reinvenção

A reinvenção da sala de aula, da escola, é uma mudança latente para que o ensino seja eficaz para essa nova geração. É o que defendem alguns especialistas em educação. E para isso, o professor também tem que se reinventar para conquistar os estudantes e se tornar um gestor do conhecimento em sala de aula.

“Com as mudanças no ensino médio, é previsível que também deve haver mudanças na figura do professor em sala de aula. Se ele não se atualiza e não fala a linguagem dos alunos, o professor acaba perdendo o estudante. Por isso ele tem que reinventar”, destacou o superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe), Geraldo Diório.

De acordo com o especialista em Educação e professor da Ufes, Edebrande Cavalieri, é preciso um novo perfil de professor, pois a forma tradicional não funciona mais. “Mas é preciso tomar cuidado para que as novas dinâmicas não se tornem modismo e acabem se perdendo com o tempo. Tem que ser pedagogias consistentes”.

Reportagem de Lorrany Martins para a edição do jornal A Tribuna desta quarta-feira (3).