Alvo de bandidos no aeroporto de Vitória era avião carregado de dinheiro

A tentativa frustrada de assalto que aconteceu na manhã desta terça-feira (3), no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, tinha como alvo um avião que estava carregado com dinheiro. Bandidos armados invadiram a pista do aeroporto com uma caminhonete, mas desistiram do roubo e fugiram quando funcionários da Infraero se aproximaram do veículo. No local, havia um carro-forte de uma empresa de transporte de valores.

A Polícia Federal investiga o caso com apoio das polícias Civil e Militar. Peritos e agentes federais estiveram no aeroporto e recolheram informações. A PF informou que vai analisar os dados recolhidos e imagens das câmeras do aeroporto. Testemunhas serão ouvidas e provas serão analisadas. Um inquérito será instaurado para apurar a possível autoria bem como o provável número de indivíduos envolvidos.

A Infraero informou que após o ocorrido, reforçou o monitoramento nas áreas restritas de segurança. Além disso, uma sindicância será instaurada para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis.

A empresa dona do carro-forte que estava na pista do aeroporto informou que nem o veículo, nem os vigilantes foram abordados. A Prosegur afirmou que não houve uma tentativa de assalto.