Ana Alice, o bebê que emocionou médicos

Vestida de Mulher-Maravilha, Ana Alice, de 4 meses e 25 dias, deixou o hospital ontem, após 147 dias na unidade de terapia intensiva neonatal (Utin). Ela nasceu prematura, aos seis meses de gestação, e se mostrou uma verdadeira guerreira na luta pela vida, emocionando médicos.

O bebê nasceu medindo 24 cm e pesando 480 gramas e enfrentou diversos obstáculos. Ela precisou passar por transfusões de sangue, cirurgia cardíaca e correção da visão. Mas, segundo os médicos do Apart Hospital, na Serra, ela não tem sequelas.

A bebê é filha da professora Katiana Rodrigues, 37, e do eletricista Eduardo Correia Matos, 33. O casal, que mora em Colina de Laranjeiras, na Serra, contou que orou muito para a chegada do momento em que a filha ficasse bem.

Segundo Katiana, a escolha da roupa de Mulher-Maravilha foi uma forma de falar sobre como foram os últimos dias. “Todos nós estamos maravilhados com tudo que Deus tem feito. Alice é muito forte. Ela nossa heroína”.

A pequena guerreira é a primeira filha deles. “Fico feliz de levá-la para casa. O hospital cuidou dela até aqui e agora é com a gente”, destacou o pai.

A pediatra neonatologista Geisa Barros, que faz a coordenação médica da Perinatal Vitória, a Utin do hospital, explicou que a equipe se emociona com casos como o dela. “A equipe se envolve muito, a gente cultiva essa coisa de manter a sensibilidade. Como não se envolver com um bebê e com a família que ficou mais de quatro meses conosco?”, destacou a médica.

Segundo ela, é impressionante ver Alice saindo do hospital mamando no peito. “Mamar no peito significa sugar, respirar e deglutir de forma coordenada e também reflete a parte neurológica. E para isso a mãe precisa produzir leite, o que depende do estímulo da sucção. Essa mãe trabalhou a massagem e a ordenha do leite por meses e está de parabéns”.

Segundo a instensivista pediátrica Karina Cuzzuol destacou, foi feito um tratamento multidisciplinar com médicos e fisioterapeutas para a melhora de Ana Alice.

Reportagem de Verônica Aguiar para a edição desta sexta-feira (28) do Jornal A Tribuna.