Ano começa com 14.109 vagas

Ano novo, novas metas e oportunidades. Para quem decidiu que 2017 será de reviravolta, inclusive profissional, 14.109 vagas estão abertas em concursos públicos para quem deseja conseguir um novo emprego.

As chances são para lotação por todo o País, de Norte a Sul, inclusive no Espírito Santo, e os processos visam selecionar candidatos de todos os níveis de escolaridade, com salário de até R$ 27.500.

No Espírito Santo, quatro concursos podem ser disputados por candidatos com ensinos médio e superior. As oportunidades de trabalho somam 65 vagas e estão abertas no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viana (Iprevi), Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região (Crefito) e no Ministério da Saúde.

Com 102 vagas abertas, o Ministério da Saúde abriu 34 vagas para administrador, 34 para contador e 34 para analista técnico de políticas sociais (que exige graduação em qualquer área). Haverá ainda formação de cadastro de reserva. O concurso visa preencher vagas nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas por todo o País.

Para o distrito que inclui o Espírito Santo e o estado de Minas Gerais foram abertas três vagas. No Iprevi há sete vagas para assistente administrativo, contador, procurador previdenciário e médico perito previdenciário. Os vencimentos ofertados vão de R$ 880 a R$ 3.189,58.

Já no Conselho, com sede em Vitória, há seleção de assistente administrativo e agente externo de fiscalização. O salário varia entre R$ 1.327,78 e R$ 3.319,47.

O TRF2, responsável juridicamente pelas seções judiciárias do Espírito Santo e Rio de Janeiro, abriu 50 vagas para o cargo de juiz federal substituto, com salário de R$ 27.500,17, mais benefícios. Outro destaque no estado vizinho, Rio de Janeiro, são para as 50 vagas de oficiais da Polícia Militar do estado. Para concorrer é preciso ter nível superior em Direito. O salário inicial é de R$ 2.550 chegando a R$ 6.595,83 ao final do curso de dois anos.

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap também está com concurso aberto para candidatos de níveis médio, com salário de R$ 7.951,13, e superior, com ganho de R$ 11.717,56. Ao todo, são 33 vagas para contratação imediata e 390 para formação de cadastro de reserva. Candidatos de níveis médio e com curso técnico em Administração, Enfermagem, Eletricidade, Eletrônica, Pavimentação, Informática, Obras/ Edificações e Topografia podem se candidatar a 531 vagas abertas pela Aeronáutica para o curso de formação de sargento. O salário é de R$ 3.584.

