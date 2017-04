Aos poucos, ônibus voltam a circular na Grande Vitória

Os ônibus do Sistema Transcol estão voltando a circular no final da tarde desta sexta-feira (28). Em Vitória, a reportagem de a Tribuna viu pelo menos cinco coletivos entre a Praia do Canto e a Avenida Vitória, mas os pontos de ônibus estão vazios.

No início da tarde, alguns poucos veículos foram vistos passando em Carapina e Jacapaípe, na Serra e em Vitória, mas não houve confirmação se eles estariam parando para pegar passageiros.

Na noite de quinta-feira (27), o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, disse que os rodoviários cumpririam a liminar que determinou a circulação de 50% da frota, mas não foi o que aconteceu na prática.

De acordo com ele, os rodoviários que tentaram circular não teriam conseguido deixar as garagens na manhã desta sexta-feira (28) ou ficaram retidos nas interdições. Há relatos de internautas de veículos que tiveram pneus furados para não circularem.