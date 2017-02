Apesar da presença da Força Nacional e do Exército nas ruas, prefeituras da GV mantém serviços suspensos

Apesar da presença da Força Nacional e do Exército nas ruas, as prefeituras da Grande Vitória mantiveram grande parte dos serviços suspensos nesta quarta-feira (8). O clima de incerteza e insegurança ainda é grande na região.

Em Vitória, apenas as atividades da Guarda Municipal e os serviços essenciais de limpeza serão mantidos. Escolas municipais, unidades de saúde e os parques da cidade permanecerão fechados.

Em Vila Velha, estão suspensas as atividades escolares em todos os turnos nas 98 unidades da rede municipal. O atendimento de urgência e emergência 24 horas continuará funcionando nas unidades de Pronto Atendimento (PAs) dos bairros Glória e Cobilândia, normalmente. Com relação às unidades de saúde, estarão abertas, a partir das 8h e até 17h, as de Coqueiral de Itaparica, Ibes e Jaburuna, inclusive para o atendimento de vacinação contra febre amarela, com prioridade para quem vai se deslocar com destino às regiões de risco endêmico dentro ou fora do país.

Na Serra, os atendimentos de urgência e emergência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a maternidade serão mantidos. Sobre a vacinação da febre amarela, a equipe da saúde vai se reunir para definir a lista de postos que vão oferecer a vacina. O serviço de coleta de lixo segue normalmente em todos os bairros. Os demais serviços estão suspensos nesta quarta quando será feita uma nova avalização do movimento. A prefeitura informou que vai realizar nesta quarta a nomeação de mais de 50 guardas municipais para oferecer mais segurança à população.

Em Cariacica, todos os serviços públicos continuarão suspensos. Assim, as escolas da rede municipal, as unidades de saúde e o Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage não funcionarão.

Em Viana, o expediente continuará suspenso em todas as repartições municipais. Isso inclui escolas municipais e unidades de saúde. Funcionará o PA do Arlindo Villaschi somente para urgências e emergências.