Apoio a ministro que defende legalização de drogas lidera enquete no Tribuna Online

A maioria dos internautas que já participou da nova enquete do Tribuna Online concorda com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e acha que a legalização da maconha pode aliviar a crise no sistema penitenciário.

Até a manhã desta sexta-feira (3), 55% dos participantes da enquete disseram estar de acordo com a fala do ministro. Para esses, a proibição das drogas enriquece traficantes e aumenta a violência.

Já 41% dos participantes não concordam com a legalização da maconha, parte (24% do total) por achar que a legalização vai aumentar o número de viciados e parte (17% do total) por outros motivos.

Apenas 3% dos internautas que votaram disseram não ter opinião formada sobre o assunto.

