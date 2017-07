Após 1 ano sem análise, Vila Velha tem 3 praias impróprias

Após ficar mais de um ano sem saber a qualidade da água das praias, o município de Vila Velha voltou a ter teste de balneabilidade e três praias foram consideradas impróprias.

No teste que verificou os níveis de bactérias, foram reprovadas a Praia da Barrinha, na foz do Rio Jucu, a Praia do Ribeiro, em frente à rua Santa Berenice, e a Prainha.

Os resultados foram obtidos após cinco semanas de coletas e análises microbiológicas em 14 pontos, sendo que 11 foram considerados próprios.

Entre os locais liberados estão as praias mais famosas da cidade: Praia da Costa, Itapoã e Coqueiral de Itaparica.