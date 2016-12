Após defender homossexual, ambulante é espancando até a morte. Imagens fortes

Um vídeo divulgado pela polícia mostra a agressão de dois homens a um vendedor ambulante na estação do Metrô Pedro II, na região Central de São Paulo. O ambulante foi identificado como Luis Carlos Ruas e morreu devido aos socos e pontapés.

A agressão ocorreu na noite de domingo (25), próximo à bilheteria da estação, por volta de 20h50. Segundo testemunhas, os dois homens teriam ido urinas em plantas do lado de fora da estação quando um morador de rua, que seria homossexual, reclamou. O ambulante tentou defender o morador de rua, mas houve desentendimento, segundo a polícia. O ambulante correu para a estação para se defender, mas foi agredido pelos homens com vários golpes.

Ruas tentou correr até a bilheteria do Metrô, mas acabou sendo atingido por vários golpes. Após agredirem a vítima, os homens voltaram, e um dos suspeitos deu mais um soco na cabeça do ambulante.

A mulher do vendedor, Maria Aparecida Cavalcante, contou que conversou com o marido cerca de 20 minutos antes dele ser agredido e foi chamada para socorrê-lo, mas o encontrou caído e machucado. “Quando eu cheguei ele já estava no chão, todo deformado”.

O Metrô informou que os seguranças prestaram os primeiros socorros ao ambulante, que foi encaminhado ao pronto-socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso. “As equipes realizam diligências para identificar e prender os suspeitos”, diz a nota.“O senhor Ruas, que é um vendedor ambulante, foi tentar ajudar as travestis, e foi massacrado covardemente até a morte. Uma cena triste, mas estamos trabalhando muito para poder prendê-los e coloca-los atrás das grades ainda hoje. Se não for hoje, vai ser amanhã, na véspera de ano novo…Mas não vamos descansar”, disse o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, que investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia informou ainda que apura o envolvimento de um grupo de intolerância na autoria do crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado no 78º DP.