Após exame constatar raiva em morcego, agentes vão vacinar animais em Vitória

Agentes de combate às endemias e auxiliares de veterinária de Vitória vão realizar uma ação preventiva de bloqueio contra a raiva, vacinando cães e gatos, nesta terça-feira (10) das 7 às 13 horas.

A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) nos bairros Barro Vermelho, Praia do Canto e Santa Lúcia, após um morcego ser recolhido, e um exame constatar resultado positivo para o vírus da raiva.

O morcego foi encontrado no bairro Santa Lúcia. Segundo a Prefeitura de Vitória, dezesseis agentes vão atuar em duplas e visitar as casas em um raio de 500 metros do quintal em que o animal foi encontrado.

Além da ação, a equipe de Educação em Saúde do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) vai realizar abordagens educativas em locais de grande movimentação, empresas e comércios, para divulgação do caso e orientação da população sobre os riscos da doença, a identificação de novos focos e as medidas de proteção e prevenção. A raiva é uma doença grave e letal em quase 100% dos casos. O vírus é transmitido pela saliva de animais infectados, por mordida, arranhão e lambida.

“Caso encontre algum morcego vivo ou morto, em situação anormal (por exemplo, caído no chão, pendurado em janelas, cortinas, em cima da cama ou à luz do dia que adentre residências), não toque no animal e ligue imediatamente para o Fala Vitória 156, solicitando o recolhimento. Se possível, capture o animal sem tocá-lo, utilizando panos, caixas de papel e baldes ou mantendo-o preso em ambiente fechado até que a equipe do CVSA realize o recolhimento”, explica a coordenadora técnida do CVSA, Clara Scarpati.