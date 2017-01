Após polêmica, secretária deixa governo

Menos de uma semana após assumir a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Luiza Ribeiro pediu, nessa quinta-feira (5), demissão do cargo. A decisão ocorreu horas após um jornal divulgar em seu site que ela já havia pedido “Fora, Temer!” em rede social.

Ex-vereadora de Campo Grande que não conseguiu se reeleger em outubro, Luiza é filiada ao PPS, sigla do ministro da Cultura, Roberto Freire. “Não temos identidade com esse governo”, escreveu no Facebook em 23 de maio, na gestão interina de Michel Temer, completando com: “Fora, Michel Temer”.