Após receber alta, Follmann começa fisioterapia com piadas e bom humor

“Alguém tem uma perna direita para me emprestar?”. Foi assim que o goleiro Jackson Follmann, 24, saudou funcionários da Chapecoense assim que chegou ao vestiário para a sua primeira sessão de fisioterapia no local.

Com o fisioterapeuta e o zagueiro Neto, que também estava no voo em novembro que deixou 71 mortos, entre eles 19 jogadores do time, Follmann esbanjou bom humor. Por conta do acidente, ele teve boa parte da perna direita amputada, colocou enxerto no tornozelo esquerdo e retirou um osso do local.

Aos risos, ele disse que o médico do hospital em Chapecó o encorajou a começar o ano “com o pé direito”. “Ele ainda não consegue ficar em pé, então vamos fazer uma readaptação. Primeiro, temos que recrutar fibras musculares, ganhar mobilidade articular para depois ele continuar o acompanhamento em São Paulo”, diz Marcos Bilibio, fisioterapeuta da Chape.

Ao fim da sessão, cansado, Follmann não quis falar. “Ele tem lidado muito bem, relembrando sempre que está vivo. Está bem positivo”, conta o fisioterapeuta. Follmann recebeu alta do hospital nesta terça-feira (24) e deu entrevista coletiva.

“Me vejo daqui a dois anos caminhando, feliz, fazendo várias coisas”, disse ele, que no dia 30 deve colocar uma prótese, em São Paulo. Nesta quarta (25), Follmann, Neto e Alan Ruschel estarão no Rio para o amistoso entre Brasil e Colômbia, quando serão homenageados.

Folhapress