Após ser furtada, travesti publica fotos de cliente que a roubou

Uma travesti, que trabalha como garota de programa, publicou nas redes sociais a foto de um cliente após ser furtada em um motel. A travesti fez dezenas de publicações em grupos nas redes sociais em que contou o caso e pediu a devolução de seus pertences roubados.

O furto ocorreu no domingo (8), quando Dayane Larraya Rios foi até um motel de Praia Grande, no litoral de São Paulo, com um rapaz que havia marcado um programa com ela horas antes pela internet. Após o programa, ela recebeu o pagamento e foi até o banheiro. “Ele me pagou mas, quando eu fui ao banheiro, ele levou a minha bolsa com todos os meus pertences e me trancou no motel”, disse. “Quem puder compartilhar o perfil dele eu agradeço, porque o infeliz pediu para adicioná-lo no Facebook e ainda me roubou. Que bonito”, publicou.

Depois de espalhar o caso nas redes sociais, Dayane contou que a família do rapaz entrou em contato e decidiu ressarci-la. Por isso, ela decidiu não registrar ocorrência e apagou todas as publicações. “O problema foi solucionado de tarde. A família dele entrou em contato comigo e me ressarciu, então eu fiquei de retirar as postagens. O importante é que eu vou poder comprar um celular novo”, disse.

Ela lamentou o ocorrido e deixou um alerta para outras pessoas. “Que meu caso sirva de exemplo. Isso serve para que qualquer pessoa não deixe os pertences no quarto enquanto não estiver, porque fui usar o banheiro e fui roubada e trancada. Ainda por cima interfonei no hotel e demoraram 20 minutos. Ele saiu sozinho e ninguém falou nada. E se ele tivesse me matado?”.